У Скадовську лунають вибухи, є влучення в морський порт

У Скадовську Херсонської області пролунало два вибухи. Попередньо відомо про влучання в промислову зону порту.
Про це заявив Скадовський міський голова Олександр Яковлєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Міський голова Яковлєв повідомив про влучання в промислову зону порту", - йдеться у повідомленні.
Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.
Нагадаємо, в окупованому Скадовську Херсонської області російські окупанти вбили рятувальника. Він обстжував місця вибуху в місті.
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