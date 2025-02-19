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Сызранский НПЗ атаковали дроны: на объекте начался пожар

Фото: губернатор утверждает, что на месте работают оперативные службы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 19 февраля не неизвестные дроны атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области. Россияне утверждают, что на объекте начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, местные жители рассказали каналу Mash, что в 02:45 по местному времени они слышали минимум три взрыва в районе НПЗ. На данный момент в районе объекта пожар. Также в соцсетях стали появляться первые кадры огня.

 

Тем времени губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил информацию и утверждает, что обошлось без пострадавших

 

"На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. В регионе сохраняется опасность атаки БпЛА", - заявил он.

Напомним, вчера Telegram-канал ASTRA подсчитал, сколько было атаковано нефтяных объектов в России с начала 2025 года. В частности, их было 16 в десяти областях страны агрессора.

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