Сызранский НПЗ атаковали дроны: на объекте начался пожар

В частности, местные жители рассказали каналу Mash, что в 02:45 по местному времени они слышали минимум три взрыва в районе НПЗ. На данный момент в районе объекта пожар. Также в соцсетях стали появляться первые кадры огня.

Тем времени губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил информацию и утверждает, что обошлось без пострадавших

"На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. В регионе сохраняется опасность атаки БпЛА", - заявил он.