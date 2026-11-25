Что известно об атаке на Сызрань

По сообщениям местных пабликов, в городе был слышен гул беспилотников, после чего раздались взрывы. Очевидцы публикуют видео ночных событий, где можно увидеть красное зарево над городом.

Местные жители эмоционально комментируют происходящее, удивляются количеству взрывов и не сдерживаются в высказываниях, нецензурно ругаются. На обнародованных кадрах также слышны сирены и звуки, похожие на работу противовоздушной обороны.

Целью атаки стал Сызранский НПЗ.

Аэропорт Самары останавливал работу

На фоне угрозы атаки беспилотников в Самарской области был объявлен режим беспилотной опасности.

Также из-за угрозы дронов вводили ограничения на работу аэропорта Курумоч в Самаре. Воздушное пространство над регионом временно закрывалось для полетов.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Чем важен Сызранский НПЗ

Сызранский нефтеперерабатывающий завод расположен в Самарской области РФ и входит в структуру российской нефтяной компании "Роснефть".

Предприятие является одним из самых крупных объектов нефтепереработки в Поволжье. Его номинальная мощность составляет около 8,5 млн. тонн нефти в год.

Завод производит бензин, дизельное и авиационное горючее, мазут и другие нефтепродукты. В частности, его продукция имеет большое значение для обеспечения российского внутреннего рынка горючим.