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У СІЗО Сімферополя стався спалах коронавірусу. Там тримають українських політв'язнів

Автор: РБК-Україна

У СІЗО міста Сімферополя в окупованому Криму стався спалах коронавіруса. Там утримують українських політв'язнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

Вона зазначила, що систематично вимагає від окупаційної влади Криму забезпечити засобами індивідуального захисту українських політв'язнів.

"Втім звернення залишаються без відповідного реагування", - повідомила Денісова.

Також омбудмен додала, що адвокати постійно інформують її про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українських політв’язнів на стан здоров’я.

Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням надати політв'язням відповідне медико-санітарне забезпечення з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Згідно з Четвертою Женевською конвенцією, Російська Федерація як держава-окупант несе відповідальність за забезпечення і дотримання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму", - наголосила український омбудсмен.

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