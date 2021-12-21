Сяй з OPPO: купуй гаджети OPPO з новорічними знижками

21 грудня, 2021, Київ — Підготовка до новорічних свят — це завжди клопіт і метушня. Утім люди й самі часто підсилюють передсвяткові хвилювання, відкладаючи таку важливу справу, як купівля подарунків, на останню мить. Але навіщо, якщо можна придбати все заздалегідь? До того ж бренди вже підготували святкові пропозиції. Так, ОРРО AED Україна оголошує різдвяні знижки на низку своїх найпопулярніших товарів із 13 грудня до 2 січня. Подивімося, чим потішить нас бренд на новорічні свята!

Смартфони

ОРРО А53: швидкість, легкість і продуктивність для активного життя

OPPO А53 — перший смартфон у своєму ціновому сегменті, що має дисплей із частотою оновлення 90 Гц. Легкий і надтонкий OPPO A53 зручно вміщується в руці, але витривалості акумулятора на 5000 мАг у парі з 18 Вт швидкою зарядкою вистачає, щоб бути готовим до всього. Наприклад, до зйомки крутих кадрів на потрійну камеру, що складається з 13 Мп основної камери, 2 Мп камери глибини та 2 Мп макрооб'єктива. А потужний восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon і технологія Anti Lag іще більше розширюють можливості смартфона.

Стара ціна: 5999 грн. Нова ціна: 4699 грн.

ОРРО Reno5 Lite: для якісних фото та відео

Якщо ви захоплюєтеся фото- та відеозйомкою, ОРРО Reno5 Lite стане вашим partner in crime. Своїми можливостями гаджет завдячує 48 Мп АІ квадкамері та безлічі корисних функцій на основі штучного інтелекту, як-от:

Dual-View Video (відеозйомка двома камерами одночасно);

AI Color Portrait Video (АІ кольорове портретне відео);

Monochrome Video (монохромне відео);

Dynamic Bokeh (динамічне боке);

Night Flare Portrait (портрет із нічним спалахом) тощо.

Модель оснащена технологією RAM+, яка дає змогу самостійно регулювати обсяг доданої пам’яті: збільшити RAM на 5 ГБ та отримати таким чином до 13 ГБ оперативної пам’яті. Не буде проблем і з розрядженим акумулятором: надшвидка зарядка 30 Вт VOOC 4.0 і потужний 4310 мАг акумулятор допоможуть реалізувати ваші творчі амбіції.

Стара ціна: 9999 грн. Нова ціна: 8888 грн.

ОРРО А74: продуктивність, яка вражає

ОРРО А74 — справжній бестселер на українському ринку. Користувачі полюбили цей смартфон за приголомшливу продуктивність і швидкість, які забезпечують потужний процесор і великий обсяг пам'яті: 4 ГБ RAM і 128 ГБ ROM. Водночас власники смартфона можуть коригувати обсяг оперативної пам’яті та збільшити її, використавши до 3 ГБ додаткової оперативної пам’яті завдяки технології RAM+. Крім цих можливостей гаджет пропонує 5000 мАг акумулятор і 33 Вт швидку зарядку, яка гарантує 54% заряду лише за 30 хвилин. Не менше вражає й потенціал фото- та відеозйомки: 48 Мп основна камера, 2 Мп камера глибини, 2 Мп макрооб'єктив, а також круті АІ функції, здатні зробити кожен знімок чи ролик неперевершеним.

Стара ціна: 7999 грн. Нова ціна (13.12.2021–19.12.2021): 6999 грн.

TWS навушники

OPPO Enco Buds: коли музика звучить нон-стоп

TWS навушники OPPO Enco Buds поєднують у собі якісне звучання, швидке підключення, захист від води й бризків і тривалий час автономної роботи. Так, навушники можуть відтворювати аудіо 24 години. А якщо вам цього замало, швидка зарядка лише за 15 хвилин продовжить час роботи ще на 6 годин. Особливість OPPO Enco Buds у тому, що вони підтримують бінауральну передачу Bluetooth із низькою затримкою, завдяки чому ви миттєво підключаєтеся до джерела звуку й отримуєте звучання професійної якості.

Стара ціна: 1199 грн. Нова ціна (06.12.2021–26.12.2021): 799 грн.

ОРРО Enco Air: прозорість і сила кожного звуку

Для любителів естетики в усіх її проявах ОРРО Enco Air стануть чудовим вибором. Вони мають стильний напівпрозорий дизайн кейса, який створює відчуття легкості. Але попри легкість і витонченість дизайну ці навушники потужні та витривалі. Так, ОРРО Enco Air пропонують 24 години роботи акумулятора та швидку зарядку, здатну лише за 8 хвилин продовжити час прослуховування ще на 8 годин. А для якісного, глибокого звуку гаджет оснащений 12 мм композитними титановими динамічними драйверами та підсилювачами низьких частот. Недивно, що ОРРО Enco Air стали першими у світі TWS навушниками, що отримали сертифікат високої продуктивності з низькою затримкою від TÜV Rheinland.

Стара ціна: 2222 грн. Нова ціна: 1699 грн.

ОРРО Enco Free2: вимкни шум, увімкни світ

Звук, який відтворюють бездротові навушники ОРРО Enco Free2, можна порівняти зі звучанням професійного аудіопристрою. А все тому, що ці навушники настроєні у співпраці зі скандинавським Hi-Fi-гігантом Dynaudio. Так, гаджет оснащений унікальною технологією з потрійним мікрофоном, завдяки якій вдається досягти шумозаглушення до 42 дБ, щоб повністю поринути в аудіосвіт. Водночас персоналізована функція підсилення звуку гарантує якісне індивідуальне звучання.

Стара ціна: 2999 грн. Нова ціна: 2599 грн.

Смартгодинник OPPO Watch Free: здоровий сон у ваших руках

Абсолютна новинка на українському ринку OPPO Watch Free — гаджет, оснащений інноваційною технологією OSleep, яка допомагає суттєво поліпшити ваш сон. Годинник відображає такі показники, як середній рівень кисню в крові під час сну, тривалість і максимальний децибел хропіння, моніторить чотири фази сну та швидкий рух очей, щоб своєчасно виявляти проблеми з диханням, коли людина спить. А щоб ви могли стежити за досягненням своїх спортивних цілей, годинник пропонує понад 100 професійних спортивних режимів, зокрема й чотири режими для бігу. Тривалий час автономної роботи OPPO Watch Free — 14 діб — можна продовжити на цілий день шляхом 5-хвилинної зарядки.

Стара ціна: 2999 грн. Нова ціна (13.12.2021–26.12.2021): 2699 грн.

Придбати гаджети ОРРО зі святковими знижками можна в магазинах наших партнерів: ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, F5, KTC, Kyivstar, OPPOua.com, Rozetka, Vodafone та інших.

Поспішайте потішити себе та своїх близьких крутим технологічним подарунком під ялинку!