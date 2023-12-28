Сел на реку. В России произошло новое ЧП с пассажирским самолетом

В Якутии (Россия) пассажирский самолет Ан-24 "Полярных авиалиний" с десятками пассажиров на борту промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и сел на замерзшую реку Колыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание " Якутск Вечерний ".

Самолет выполнял рейс по маршруту "Якутск - Зырянка - Среднеколымск". На его борту находились 34 человека - 30 пассажиров и 4 члена экипажа. После инцидента была проведена их эвакуация.

Причина, по которой Ан-24 совершил посадку не на запланированной локации, называют ошибкой пилотов. Те не увидели полосы и сели на водоем.

Из-за сильного холода реку сковал лед, который выдержал вес воздушного судна. Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.

Якутская транспортная прокуратура организовала проведение проверки по факту инцидента, произошедшего 28 декабря ранним утром.

"По предварительной информации, причиной авиационного происшествия есть ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна", - говорится в публикации.

В Якутии пассажирский самолет Ан-24 сел на замерзшую реку из-за ошибки пилотов (фото: t.me/yakutsk_vecherniy)

Инциденты с пассажирскими самолетами в РФ

Напомним, ранее в сентябре в Новосибирской области РФ пассажирский самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в поле на почву. На его борту было 167 человек. Из-за инцидента пострадавших нет.

Кроме того, 2 сентября в Екатеринбурге самолет не мог совершить взлет из-за выявленных технических проблем. Лайнер должен был полететь в Красноярск.

Отметим, что из-за международных санкций и нехватки западных запчастей у российских авиакомпаний довольно часто происходят инциденты.

Также сообщалось, что в декабре самолет с радиоактивным грузом на борту аварийно сел в московском аэропорту Внуково. На борту кроме опасных веществ находились 104 пассажира и 5 членов экипажа.