Ситуацию в Олешках обсуждали с Уиткоффом, будут хорошие новости, - Арахамия
На следующей неделе должны появиться хорошие новости, связанные с ситуацией в оккупированных россиянами Олешках Херсонской области. Этот вопрос поднимался на вчерашних переговорах в Осло.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава фракции "Слуга народа" и член украинской переговорной делегации Давид Арахамия.
"Дай Бог, на следующей неделе будет оживление на гуманитарном треке. Есть очень тяжелая ситуация в Олешках. Мы ее вчера обсуждали, и неформальное достижение этой встречи - на следующей неделе должна появиться хорошая новость", - сказал Арахамия.
Более подробных деталей глава фракции СН в Раде не раскрыл.
Стоит заметить, что вчера, 20 октября, в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Однако после встречи глава государства не упоминал об Олешках.
Кризис в Олешках
Оккупированные Олешки в Херсонской области оказались на грани гуманитарной катастрофы из-за острой нехватки еды, питьевой воды и медикаментов.
Регулярные поставки продуктов в город прекратились несколько месяцев назад, а из-за отсутствия электричества и газа жители лишены базовых условий для жизни. Ситуацию усугубляют заминированные дороги и постоянная угроза обстрелов.
Хоть Украина и доставляет в город гуманитарную помощь на беспилотниках, ситуация все еще остается критической.
Недавно украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечал, что Украина согласовывает с россиянами последние детали касательно эвакуации жителей Олешек. Для этого будет необходим режим тишины.
Он отмечал, что также планируется эвакуация еще шести населенных пунктов, которые находятся возле Олешек.