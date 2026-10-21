ua en ru
Ср, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ситуацию в Олешках обсуждали с Уиткоффом, будут хорошие новости, - Арахамия

17:35 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Милан Лелич aimg Иван Носальский
Ситуацию в Олешках обсуждали с Уиткоффом, будут хорошие новости, - Арахамия Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, президент Финляндии Александр Стубб, президент Украины Владимир Зеленский и премьер Норвегии Йонас Гар Стере (president.gov.ua)
Додати як бажане джерело в Google

На следующей неделе должны появиться хорошие новости, связанные с ситуацией в оккупированных россиянами Олешках Херсонской области. Этот вопрос поднимался на вчерашних переговорах в Осло.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава фракции "Слуга народа" и член украинской переговорной делегации Давид Арахамия.

"Дай Бог, на следующей неделе будет оживление на гуманитарном треке. Есть очень тяжелая ситуация в Олешках. Мы ее вчера обсуждали, и неформальное достижение этой встречи - на следующей неделе должна появиться хорошая новость", - сказал Арахамия.

Более подробных деталей глава фракции СН в Раде не раскрыл.

Стоит заметить, что вчера, 20 октября, в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Однако после встречи глава государства не упоминал об Олешках.

Кризис в Олешках

Оккупированные Олешки в Херсонской области оказались на грани гуманитарной катастрофы из-за острой нехватки еды, питьевой воды и медикаментов.

Регулярные поставки продуктов в город прекратились несколько месяцев назад, а из-за отсутствия электричества и газа жители лишены базовых условий для жизни. Ситуацию усугубляют заминированные дороги и постоянная угроза обстрелов.

Хоть Украина и доставляет в город гуманитарную помощь на беспилотниках, ситуация все еще остается критической.

Недавно украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечал, что Украина согласовывает с россиянами последние детали касательно эвакуации жителей Олешек. Для этого будет необходим режим тишины.

Он отмечал, что также планируется эвакуация еще шести населенных пунктов, которые находятся возле Олешек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Давид Арахамия Олешки Война в Украине
Новости
Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта
Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко