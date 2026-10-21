Ситуацию в Олешках обсуждали с Уиткоффом, будут хорошие новости, - Арахамия

На следующей неделе должны появиться хорошие новости, связанные с ситуацией в оккупированных россиянами Олешках Херсонской области. Этот вопрос поднимался на вчерашних переговорах в Осло.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава фракции "Слуга народа" и член украинской переговорной делегации Давид Арахамия.

"Дай Бог, на следующей неделе будет оживление на гуманитарном треке. Есть очень тяжелая ситуация в Олешках. Мы ее вчера обсуждали, и неформальное достижение этой встречи - на следующей неделе должна появиться хорошая новость", - сказал Арахамия.

Более подробных деталей глава фракции СН в Раде не раскрыл.

Стоит заметить, что вчера, 20 октября, в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Однако после встречи глава государства не упоминал об Олешках.

Кризис в Олешках

Оккупированные Олешки в Херсонской области оказались на грани гуманитарной катастрофы из-за острой нехватки еды, питьевой воды и медикаментов.

Регулярные поставки продуктов в город прекратились несколько месяцев назад, а из-за отсутствия электричества и газа жители лишены базовых условий для жизни. Ситуацию усугубляют заминированные дороги и постоянная угроза обстрелов.