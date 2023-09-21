Ситуация на валютном рынке усложнилась: чистый спрос на доллары вырос в пять раз

"Существенный рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на фоне сокращения ее предложения привел к 5-кратному увеличению по сравнению с позапрошлой неделей чистого спроса на валюту на межбанковском рынке", - написал он.

По его словам, это, в свою очередь, обусловило потребность в увеличении чистой продажи Национальным банком иностранной валюты с целью сбалансирования рынка до 873 млн долларов (по сравнению с 302 млн долларов).

Всего с начала года чистая продажа иностранной валюты НБУ составила почти 18 млрд долларов, добавил Данилишин.

Межбанк

С начала войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

На прошлой неделе (11-15 сентября) НБУ продал на межбанке рекордный с начала года объем валюты - 873 млн долларов. С начала 2023 года НБУ уже продал на межбанке 17,8 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.