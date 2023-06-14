Ситуация на валютном рынке Украины: предложение долларов значительно выросло

"Заметное увеличение предложения иностранной валюты на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне устойчивого спроса на нее на прошлой неделе обусловило сокращение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком", - написал он.

По словам, с целью сбалансирования рынка НБУ продал 258 млн долларов (по сравнению с 457 млн долларов неделей раньше).

Объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке. По состоянию на 1 июня 2023 года международные резервы составляли 37,3 млрд долларов, увеличившись за месяц на 4%, добавил Данилишин.

Межбанк

С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

С начала 2023 года НБУ уже продал на межбанке 10,894 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

По данным НБУ, в мае спрос на иностранную валюту вырос, прежде всего, со стороны предприятий машиностроения и ТЭК. Последнее, вероятно, связано с проведением плановых ремонтных работ и закупкой энергоресурсов. Также возрос спрос со стороны банков на обеспечение расчетов с международными платежными системами.