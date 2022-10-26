ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ситуация на валютном рынке в Украине: предложение долларов растет

Новина українською →
Украина, Среда 26 октября 2022 15:44
Ситуация на валютном рынке в Украине: предложение долларов растет Фото: Ситуация на валютном рынке улучшилась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Увеличение предложения валюты со стороны клиентов банков на фоне устойчивого спроса на нее обусловило сокращение на прошлой неделе объемов чистой покупки валюты на межбанковском валютном рынке клиентами банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Это позволило несколько уменьшить объем чистых продаж Национальным банком иностранной валюты на межбанковском рынке, который, впрочем, продолжает превышать 0,5 млрд долларов в неделю", - написал он.

По его словам, потребность в значительных валютных интервенциях регулятора создает давление на международные резервы Украины, которые по результатам сентября сократились на 5,9% до 23,9 млрд долларов, что соответствует финансированию 3,7 месяца будущего импорта.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 17 по 21 октября 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 569 млн долларов, снизив объем по сравнению с предыдущей неделей (605 млн долларов).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте
Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте
DAILY
Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев