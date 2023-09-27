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Ситуация на валютном рынке: спрос существенно превышает предложение

Фото: спрос на доллары превышает предложение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе сохранялся высокий спрос на валюту. НБУ снова продал более 800 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"Несмотря на определенное сокращение спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, он продолжает существенно превышать предложение на межбанковском рынке", - написал он.

По его словам, это обуславливает потребность в сохранении значительных объемов чистой продажи Национальным банком иностранной валюты с целью сбалансирования рынка, которые на прошлой неделе составляли 823,5 млн долларов (по сравнению с 873 млн долларов неделей ранее).

Всего с начала года чистая продажа иностранной валюты НБУ составила 18,6 млрд долларов, добавил Данилишин.

Межбанк

С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

На прошлой неделе (18-22 сентября) НБУ продал на межбанке 823 млн долларов, что существенно больше, чем в среднем в 2023 году (490 млн долларов в неделю). С начала 2023 года НБУ уже продал на межбанке 18,65 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

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Национальный банк УкраиныВалютный рынок