Ситуация на валютном рынке: спрос существенно превышает предложение

"Несмотря на определенное сокращение спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, он продолжает существенно превышать предложение на межбанковском рынке", - написал он.

По его словам, это обуславливает потребность в сохранении значительных объемов чистой продажи Национальным банком иностранной валюты с целью сбалансирования рынка, которые на прошлой неделе составляли 823,5 млн долларов (по сравнению с 873 млн долларов неделей ранее).

Всего с начала года чистая продажа иностранной валюты НБУ составила 18,6 млрд долларов, добавил Данилишин.

Межбанк

С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

На прошлой неделе (18-22 сентября) НБУ продал на межбанке 823 млн долларов, что существенно больше, чем в среднем в 2023 году (490 млн долларов в неделю). С начала 2023 года НБУ уже продал на межбанке 18,65 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.