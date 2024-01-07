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Ситуация на валютном рынке улучшилась в начале года: НБУ сократил продажу валюты

Украина, Воскресенье 07 января 2024 11:32
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Ситуация на валютном рынке улучшилась в начале года: НБУ сократил продажу валюты Фото: рост курса доллара в январе приостановился в связи с сокращением дефицита валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины сократил продажу долларов из резервов в связи с сокращением дефицита валюты. Рост курса доллара приостановился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

НБУ в течение недели 1-5 января 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 789,30 млн долларов, сократив продажу по сравнению с тремя последними неделями 2023 года (25-29 декабря - 891,80 млн долларов, 18-22 декабря - 977,27 млн долларов 11-15 декабря - 862,51 млн долларов.

НБУ в декабре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 3,553 млрд долларов. Это максимальный объем с июня 2022 года.

Всего за год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год.

Курс доллара в декабре-январе

По данным НБУ, значительные бюджетные расходы в конце 2023 года и усиление неопределенности поступления внешнего финансирования обусловили рост спроса на иностранную валюту в Украине.

В декабре курс на межбанке поднялся с 36,35 до 38,10 грн/доллар. Официальный курс НБУ вырос на 4,4% до 37,98 грн/доллар. В начале января официальный курс обновил очередной максимум - 38,11 грн/доллар. Однако затем курс начал снижаться.

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка. В результате курс на наличном рынке за декабрь вырос на 1,5 гривны до 39,05 грн/доллар. В начале января он поднялся до 39,50 грн/доллар, но затем упал до 39,20 грн/доллар. Однако курс по-прежнему ниже, чем в конце прошлого года, когда он составлял около 40,70 грн/доллар.

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