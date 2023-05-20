Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 30%

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты на 29% по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 535,74 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 108,91 млн долларов и продал 9 836,33 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 9 727,42 млн долларов.

Пока в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.