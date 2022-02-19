Ситуація на валютному ринку України залишається контрольованою, - НБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар НБУ .

Як зазначили в НБУ, підвищений попит на валютному ринку цього тижня (14-18 лютого), як і раніше, зумовлювався впливом психологічного чинника, пов’язаного з погіршенням інформаційного середовища. Водночас реакція учасників ринку була помірнішою, ніж у січні 2022 року,

"НБУ надалі дотримувався режиму плаваючого курсоутворення, за якого він лише згладжує надмірні коливання на ринку, а курс визначається балансом попиту та пропозиції", - йдеться в повідомленні.

Так, цього тижня з метою згладжування надмірних коливань та недопущення розбалансування курсових та інфляційних очікувань НБУ продав на валютному ринку 503 млн доларів. Водночас в окремі дні тижня, коли пропозиція валюти переважала над попитом на тлі зменшення напруження в інформаційному середовищі, НБУ викуповував валюту - загалом 50 млн доларів. Отже, чистий продаж валюти НБУ у період із 14 до 18 лютого становить 453 млн доларів, повідомили в НБУ.

"Банківська система працює в штатному режимі та якісно виконує функцію фінансової підтримки економіки і громадян. Триває стале зростання портфеля роздрібних кредитів. Воно є цілком зіставним з позитивною динамікою 2021 року - без надмірної активності або суттєвого гальмування", - йдеться в коментарі.

За даними НБУ, волатильність депозитів населення є помірною та контрольованою. Вона частково зумовлена реакцією на інформаційний тиск, втім, не має жодних панічних ознак і стосується переважно поточних рахунків, тоді як обсяг строкових депозитів з початку року був значно стабільнішим.