ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ситуація на валютному ринку змінилася. НБУ відновив покупку доларів

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 17:03
Ситуація на валютному ринку змінилася. НБУ відновив покупку доларів Фото: НБУ відновив купівлю валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 6-10 грудня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 54,00 млн доларів. НБУ не продавав валюту на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк відновив покупку валюти після трьох тижнів перерви, коли НБУ продавав долари, щоб стримати падіння гривні. За цей час центробанк витратив з резервів 882,6 млн доларів.

Протягом останнього тижня курс долара впав на 1% до 27,02 гривень.

Всього з початку 2021 року НБУ купив на міжбанку 3665,70 млн доларів і продав 1139,20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2526,50 млн доларів.

Нагадаємо, в НБУ неодноразово заявляли, що НБУ не прогнозує і не таргетує валютний курс, оскільки в Україні діє плаваюче курсоутворення і курс може коливатися в обидві сторони. Центробанк виходить на міжбанк для згладжування надмірних коливань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет