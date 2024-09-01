Ситуация в Украине критическая, но лучше, чем три месяца назад, - президент Финляндии

По состоянию на данный момент ситуация в Украине критическая. Однако она лучше, чем три месяца назад.

Об этом сказал президент Финляндии Александер Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Соответствующее заявление он сделал в программе "Час с президентом", где отвечал на вопросы слушателей. Как отмечается, большая часть вопросов касалась именно отношений Финляндии с РФ и войны в Украине.

"Ситуация критическая, но для Украины положение дел выглядит лучше, чем три месяца назад", - заявил Стубб.

Президент отметил, что трудно предусмотреть окончание войны, которая длится уже более 2,5 лет. Однако он положительно оценил начало разговоров о мире.

Стубб подчеркнул, что условия для достижения мира, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским, включают возвращение территорий, гарантии безопасности, привлечение к ответственности военных преступников и восстановление страны.

В то же время Стубб сказал, что Финляндия выбрала сторону, что, в свою очередь, усложняет задачу стать посредником в переговорах.

При этом он заверил, что Финляндия будет поддерживать Украину так долго, как это потребуется.

Слушатели также поинтересовались у Стубба, почему Украина ограничена в использовании западного оружия для ударов по территории России. Он ответил, что таких ограничений не должно быть, если Украина действует в рамках самообороны и международного права, однако удары должны избегать гражданских объектов.

Также во время программы президент высказал мнение, что Россия является угрозой номер для безопасности Финляндии. Однако пока нет причин для беспокойства.

Он прогнозирует, что в отношениях с Россией следует готовиться к периоду неопределенности. Стубб отметил, что гибридные операции со стороны России станут более частыми. В качестве примеров такого воздействия он привел информационные кампании, ситуацию на границе и даже возможные акты саботажа.