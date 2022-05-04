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Ситуація з пальним складна, але дефіцит не зупинив посівну, - Мінагрополітики

Фото: заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький (АgroРolit-com)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація з пальним складна, але не загрозлива. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що дефіцит не зупинив посівну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

За його словами, у цілому скасування акцизу і зменшення ПДВ на пальне дозволило зробити пальне більш доступним, ніж це могло б бути.

"На сьогодні аграрії в основному купують середній або великий гурт, тобто йдеться не про роздрібну реалізацію. Ми тримаємо руку на пульсі. У нас нема жодної зупинки посівної через відсутність дизпалива, хоча ситуація справді складна", - розповів він.

Нагадаємо, через дефіцит пального в Україні мережі АЗС ввели додаткові обмеження.

За даними Мінекономіки, до дефіциту призвели, в тому числі, удари по Кременчуцькому НПЗ, який є основним виробником пального в країні, а також по великих нафтобазах.

У міністерстві заявляють, що протягом тижня дефіцит буде ліквідовано, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи і зараз вирішується питання їх завезення на територію України

Водночас дана ситуація призведе до подорожчання нафтопродуктів через нову логістику, складні маршрути і використання декількох видів транспорту.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Міністерство аграрної політики