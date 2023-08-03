Ситуация становится "все более серьезной". На севере Эфиопии идут массовые столкновения

Так, ситуация настолько обострилась, что вице-премьер Эфиопии Демеке Меконнен назвал ее "все более серьезной".

Поступают данные о боях в городах Гондэр, Дэбрэ-Табор, Кобо. Жители утверждают, что противники властей блокируют дороги, а ополченцы "Фано" устраивают засаду на военных. Кроме того, сообщается, что правительственные служащие покинули несколько городов.

Также в среду силы "Фано" и федеральная полиция вступили в бой в аэропорту Лалибэлы - важного транспортного узла и популярного туристического направления. Прием рейсов в аэропорт приостановили.

Как пишет АР, второй по численности населения регион Эфиопии был охвачен нестабильностью с апреля, когда федеральные власти разоружили региональные силы Амхара в рамках восстановления после разрушительного двухлетнего конфликта в соседнем регионе Тыграй. В прошлом году власти также попытались расформировать амхарское ополчение, известное как "Фано".

Обе силы сражались вместе с федеральными силами в конфликте в Тыграе, но теперь федеральное правительство хочет централизовать свои полномочия по обеспечению безопасности.

Протесты в Эфиопии

Столкновения в Эфиопии происходят достаточно часто. Так, в 2020 году там в ходе масштабных протестов погибли как минимум 166 человек. Из них 11 сотрудников службы безопасности. А в 2019 году в Эфиопии вспыхнули протесты после политического давления на местного активиста Джавара Мухаммеда, тогда беспорядки закончились массовыми убийствами.