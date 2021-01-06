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Ситуація в США: демонстранти починають залишати ступені Конгресу

Автор: Анастасия Рокитна

Частина демонстрантів починає залишати ступені Конгресу США. Багато протестувальники йдуть від будівлі Капітолію, при цьому значна частина учасників акції як і раніше не розходиться.

Про це повідомляє телеканал NBC.

На даний момент невідомо, скільки протестувальників все ще знаходиться в приміщенні.

Зазначимо, протестувальники в США увірвалися в зал засідань Сенату. Перед тим демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу.

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Нагадаємо, віце-президента США Майкла Пенса евакуювали з Капітолію на тлі протестів в Америці.

Також з будівлі Капітолію почали евакуювати сенаторів.

Раніше Дональд Трамп заявив, що готовий влаштувати "пекельну битву" за президентський пост, якщо демократи "захоплять" Сенат і Білий дім.

Також РБК-Україна писало, що демократи близькі до перемоги на виборах у штаті Джорджія, що дасть їм більшість у Сенаті США. Це дозволить демократом отримати контроль над обома палатами Конгресу США і просувати політичні цілі обраного президента Джо Байдена.

Прогноз погоди
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