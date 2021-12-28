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"Ситуація серйозна": у Дуди не виключають будь-якого варіанту ескалації на кордоні України і РФ

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Варшава, Вівторок 28 грудня 2021 04:54
"Ситуація серйозна": у Дуди не виключають будь-якого варіанту ескалації на кордоні України і РФ Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Артур Родивилов

Глава кабінету президента Польщі Павло Шрот заявив, що не виключає будь-якого варіанту розвитку ситуації на кордоні України з Росією. Варшава зберігає тісну співпрацю з партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За його словами, Анджей Дуда отримує інформацію про ситуацію на українсько-російському кордоні як від польських служб, так і від союзників Польщі.

"Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація - серйозна. Ми тісно співпрацюємо з Україною. Перед святами президент (Дуда - ред.) зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у форматі Люблінського трикутника. Найближчим часом - це не останні контакти, співпраця дуже інтенсивна", - розповів Шрот.

Він підкреслив, що президент Польщі дуже підтримує Україну, "коли мова йде про збереження її територіальної цілісності, а також про демократичний устрій".

Нагадаємо, помічник керівника адміністрації США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорив телефоном з главою Бюро національної безпеки Польщі Павлом Солохом і представником канцелярії польського президента Якубом Кумохом ситуацію навколо України.

Вашингтон підтвердив готовність підтримати союзників по НАТО.

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