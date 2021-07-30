Ситуація на ринку праці покращується: НБУ оновив прогноз із безробіття

Як зазначається у звіті, ще до зниження рівня захворюваності та пом'якшення обмежень, яке розпочалося в травні, почало зростати і кількість запитів на пошук роботи, і резюме. Також з початку року щомісячно збільшується кількість вакансій.

Вагому роль зіграло і загальне пожвавлення економічної активності, хоча воно й було нерівномірним за видами діяльності. Так, за результатами опитування щодо ділових очікувань, у ІІ кварталі підприємства усіх ВЕД поліпшили очікування щодо найму працівників, зазначили в НБУ.

"У ІІ кварталі 2021 року очікується поліпшення стану ринку праці. Водночас через нерівномірне відновлення за видами діяльності та очікуване повернення до пошуку роботи частини економічно неактивних, скорочення сезонно скоригованого рівня безробіття буде поступовим", - йдеться у звіті.