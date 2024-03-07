Ситуация на рынке труда: количество новых вакансий в Украине превысило довоенный уровень

"Это может свидетельствовать о том, что бизнес в значительной степени адаптировался к военным условиям и нуждается в персонале для дальнейшего возобновления активности. Зато предложение рабочей силы ограничено миграцией и мобилизацией", - говорится в обзоре.

Также вероятно то, что искатели работы нашли ее, или отказались от поиска по личным обстоятельствам, отметили в НБУ.

По опросам, значительная часть населения трудоустроена, а доля неработающих существенно сократилась по сравнению с началом полномасштабной войны. В начале 2024 г., по опросам, предприятия в дальнейшем отмечали усиление дефицита как квалифицированных, так и неквалифицированных работников.

Для преодоления этой проблемы работодатели активнее пытаются привлекать группы населения, ранее находившиеся вне рабочей силы. Так, по данным work.ua, количество вакансий для ветеранов выросло в три раза между январем 2022 и январем 2024; пенсионеров – в два раза, людей с инвалидностью – на 22%.

В то же время продолжалось уменьшение ИТ-специалистов: по данным DOU, в январе 2024 года их количество составляло 81,8 тыс., что на 12% меньше, чем в январе 2023 года, говорится в обзоре НБУ.

Безработица в Украине

Напомним, по оценкам НБУ, уровень безработицы по методологии Международной организации труда составил 19,0% в 2023 году. НБУ прогнозирует , что он упадет до 16,2% в 2024 году, до 13,9% в 2025 году и до 12,2% в 2026 году.

По прогнозу НБУ, спрос на рабочую силу в дальнейшем будет усиливаться, особенно по мере ослабления рисков безопасности. Это будет способствовать снижению уровня безработицы. Однако он будет оставаться значительным и превышать свой естественный уровень из-за долгосрочных эффектов войны. В частности, ограниченным будет оставаться предложение рабочей силы: в 2024 году из-за мобилизации, в последующие годы - из-за медленного возвращения мигрантов из-за границы.

В то же время, на рынке труда будут сохраняться диспропорции из-за изменения структуры экономики как вследствие разрушения во время войны, так и, вероятно, неравномерного восстановления отраслей и регионов в послевоенное время.