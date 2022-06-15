Ситуація в Придністров'ї не загрожує вступу Молдови до ЄС, - Макрон

Під час спільної пресконференції з президентом Молдови Маєю Санду, голова Франції Емануель Макрон заявив, що війна в Україні є загрозою для стабільності всього регіону.

Як відзначив президент, він бажає досягти консенсусу щодо надання офіційної кандидатури трьом країнам й додав, що заявка Молдови не повинна бути відокремлена від української.

Як відзначила Санду, Молдова бажає якнайшвидше стати членом ЄС, однак "ми розуміємо, що нам ще багато належить зробити".