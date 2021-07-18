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Ситуація залишається напруженою. Німеччину попередили про нові повені

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Берлін, Неділя 18 липня 2021 00:20
Ситуація залишається напруженою. Німеччину попередили про нові повені Фото: у Німеччині зберігається загроза нових повеней (twitter.com/ConsentCritical)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ситуація з повенями на південному сході Німеччини залишається напруженою. У ніч на 18 липня рівень води в ряді річок регіону може різко піднятися. Жителям рекомендовано не перебувати біля водойм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Focus.

"Ситуація на південному сході залишається напруженою. В округах Берхтесгаден і Траунштайн з вечора суботи (17 липня - ред.) будуть повені", - пише видання з посиланням на експертів.

За їх словами, в результаті безперервних дощів невеликі струмки можуть перетворитися на повноводні річки, особливо в гірській місцевості. "У вихідні дні в цих місцях настійно не рекомендується перебувати поруч з водоймами", - попереджає видання.

За оцінками фахівців, в ніч на 18 Липня може різко зрости рівень води в річках Траун, Тіролер Ахен і берхтесгаденер Ахе. Причому в останній рівень вже на 1,5 метра вище прогнозів.

Нагадаємо, через повінь Німеччина оголосила режим військової катастрофи.

За даними на ранок 17 липня, загиблими в результаті повені в Німеччині числилися 133 людини.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих внаслідок повеней у Західній Європі.

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