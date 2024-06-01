Ситуация напряженная, но под контролем: что происходит на фронте
Ситуация по некоторым направлениям фронта по состоянию на 1 июня напряженная, но контролируемая украинскими военными. С начала суток на фронте произошло 20 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
На Харьковском направлении с начала суток украинскими воинами отбита одна атака противника вблизи Липцев. За вчерашние сутки враг потерял в этом направлении 126 оккупантов.
На Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали в районе Дружелюбовки, понесли потери и отошли. За прошедшие сутки на этом направлении общие потери врага составили 79 человек.
На Северском направлении в настоящее время продолжается пять боевых столкновений. Потери наших позиций не допущены.
На Краматорском направлении с начала суток отражена одна попытка противника продвинуться в районе Клещиевки. Подразделения Сил обороны сдерживают давление, на отдельных направлениях усиливают позиции.
На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского.
На Кураховском направлении идут шесть боев. Ситуация напряженная, но остается под контролем наших защитников.
На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе Роботино. Потери позиций не допущены.
Наступление России в Харьковской области
Российская армия в течение трех недель пытается прорвать оборону украинских войск на севере Харьковской области. Несмотря на то, что оккупанты заняли несколько населенных пунктов, наступление врага удалось остановиться. Россияне зашли в город Волчанск, там продолжаются уличные бои.
По словам главнокомандующего ВСУ, захватчики сменили тактику на Харьковском направлении. Они пытаются поразить позиции ВСУ артиллерии и КАБами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.