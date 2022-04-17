Ситуація під контролем. На підступах до Одеси розгорнули бойові позиції, - ВМС

Повідомляється, що днями командувач ВМС Олексій Неїжпапа перевірив організацію бойової служби та посилення об'єктів місцевої інфраструктури в Одеській області. А також обговорив з морською піхотою можливі сценарії територіальної оборони на морському напрямку.

За його словами, ситуація на всіх стратегічних підступах до Одеської області повністю під контролем ЗСУ, Військово-морські сили разом з побратимами готові до відбиття наступу окупантів.

"Саме завдяки оперативним діям військовослужбовців національного флоту разом з іншими підрозділами оборонного сектора були підготовлені і розгорнуті позиції для зустрічі ворога з метою нанесення ефективного і нищівного удару по загарбникам", - йдеться в повідомленні.