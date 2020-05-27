Ситуація з контрабандним антрацитом з ОРДЛО посилюється, - експерт

Тема окупованих територій все рідше з'являється в інформаційному просторі, так само не повідомляється й про реальний обсяг контрабанди вугілля марки А, видобутого на Донбасі, на окупованих територіях.

Про це в блозі на "Цензор.НЕТ" пише політолог Дмитро Марунич, передає РБК-Україна.

"Щомісяця десятки тисяч тонн антрациту з шахт Донбасу везуть в Ростов, щоб звідти на поїздах відправити в Україну - або українським покупцям, або (як варіант) - транзитом через Україну європейським компаніям. Наприклад, в березні та квітні на територію України такого вугілля зайшло 18 тисяч тонн", - зазначив Дмитро Марунич.

Як зазначає експерт, в березні і квітні 2020 року нелегально видобутий антрацит через Ростовську область в Україну відвантажували такі компанії, як ТОВ "Венера", ТОВ "Схід-Вугілля", ТОВ "Ростуглемет", і ТОВ ОФ "Західна". Транзитом же компанія АНО "ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ЛОГІСТИЧНИХ РІШЕНЬ" вивезла майже 27 тис. тонн антрациту в країни Європи.

"Компанії, які купували нелегальний донбаський антрацит - це підприємства-вантажоодержувачі: ТОВ "АРТАНС ТРЕЙД", ТОВ "СПЕКТР", ТОВ "ПРЕМІУМІНВЕСТ", ПРАТ "ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО", ТОВ "дня андіс", ТОВ "ДЗБМ", ПП "ЕНОРГОАВЕРС", КП "ФІРМА "АЗОВБУДМАТЕРІАЛИ",ТОВ "АГРОЕНЕРГОМАРКЕТ", ТОВ "ГАРАНТІЯ 4", ПП "ЛІТИНБУДМАТЕРІАЛИ", ТОВ "АВТОГРАД", КРИЖОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "ВУГІЛЛЯ-МИКОЛАЇВ", ТОВ "МАКРЕАЛГРУПП", ТОВ "БІТ ОІЛ", ФОП ПАНТЕЛЕЙ ВСт., СО ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО", ОП "ОБЛПАЛИВО", ТОВ "ТПК "УКРПРОМЕНЕРГО". Основними початковими (до переадресації по станціях в Україні) одержувачами нелегально видобутого вугілля є ТОВ "БІТ ОІЛ", ТОВ "АММОЛИТ ТРЕЙД", ТОВ "ПУВК" та ПП "ЗОВНІШТОРГСЕРВІС"", - зазначив Марунич.

За його словами, правоохоронні органи не помічають такої кількості вугілля, відправників і одержувачів.

"Напевно, у СБУ є якісь дані про подібні операції, адже торік була офіційна інформація, і гучні заголовки ЗМІ повідомляли про те, що "СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР" через незаконний видобуток на тимчасово окупованих територіях вугілля і подальшої його поставки в Україну і країни Європи" А що тепер? Карантин? Поліція, Генпрокуратура і СБУ вже не цікавляться контрабандним вугіллям з ОРДЛО?" - пише політолог.

Водночас, експерт закликав владу розібратися з ситуацією, інакше обсяг такої продукції буде зростати.

"Що далі? Будемо пропускати в країну вирощену на полях окупованого Донбасу пшеницю? А може, така пшениця вже успішно їде через Україну в Польщу та інші країни Євросоюзу? Господа реформатори, не час розібратися - санкції щодо РФ і окупованих територій - вони реальні? Або ж санкції у нас існують на папері, як черговий міф, ілюзія боротьби зі злом?", - резюмував експерт

Нагадаємо, торік Міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомляло, що з ОРДЛО щорічно вивозять 2,8 млн тонн вугілля на 288 млн доларів.