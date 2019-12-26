Ситуація з імпічментом Трампа не погіршить відносини з Україною, - Тейлор

Історія з імпічментом американського президента Дональда Трампа не буде мати довгостроковий ефект на україно-американські відносини. Про це українським журналістам розповів тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, багато людей знають про те, що Україна воює з Російською Федерацією.

"Тепер є маса людей, які знають про Україну, знають, де вона знаходиться і що вона воює з Росією, і що в Україні є молода реформаторська влада, яка хоче йти в Європу. Буквально минулого тижня ми бачили серйозну двопартійну підтримку військового бюджету, в який також включений пакет санкцій по "Північному потоку-2", в тому числі тому, що для Конгресу очевидний збиток, який "СП-2" завдасть Україні", - сказав Тейлор.

Він також зазначив, що обсяг американської військової допомоги для України зросла з 250 до 300 млн доларів.

"Ми бачимо серйозну підтримку України у питаннях санкцій, в питаннях допомоги, в тому числі військової", - сказав американський дипломат.

Відповідаючи на прохання кореспондента РБК-Україна прокоментувати регулярно звучали під час дебатів щодо імпічменту заяви представників Республіканської партії про Україну як про "третій найкорумпованішою країною в світі", Тейлор сказав, що ці заяви не мають під собою об'єктивних підстав відповідно до міжнародних рейтингів сприйняття корупції

Дипломат додав, що подібні звинувачення на адресу України постійно спростовувалися під час обговорення імпічменту Трампа.

"Ми бачимо, як позиції України в рейтингу сприйняття корупції поліпшуються", - сказав Тейлор, привівши в приклад створення Вищого антикорупційного суду, реформи правосуддя і прокуратури.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік, в якому передбачена військова допомога для України в сумі 300 млн доларів.