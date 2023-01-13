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Ситуация с графиками отключений электроэнергии постепенно улучшается, – Галущенко

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Ситуация с эффективностью и прогнозируемостью графиков отключений света улучшается, невзирая на постоянные атаки российских террористов по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко во время визита в "ДТЭК Одесские электросети".

По его словам, в настоящее время в Одесской области, как в других областях, применяются отключения электроснабжения в соответствии с лимитами, которые базируются на дефиците электроэнергии.

"Операторы систем распределения электроэнергии должны соблюдать справедливость при применении графиков ограничения поставок электроэнергии. Еще с ноября работают мобильные группы из представителей Министерства энергетики, Госэнергонадзора, НКРЭКУ, СБУ для проверок соблюдения графиков и принципов справедливости при применении вынужденных отключений потребителей. Но поступало большое количество жалоб. сейчас ситуация постепенно улучшается", - отметил Галущенко.

Вместе с тем руководитель "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрий Григорьев отметил, что в настоящее время создана уже 4 версия графиков, которые обновлялись после изменений в энергосистеме.

"Ситуация динамично меняется. И мы очень зависимы от объемов генерации, которая есть в энергосистеме Украины. Разработанные графики позволяют нам адаптироваться в соответствии с уровнем генерации и потребления. Если генерации достаточно, то мы будем в состоянии не выключать потребителей 6 часов и отключать ее всего на 3 часа, но если ситуация усложняется - из-за дефицита генерации, из-за повреждения объектов РФ или из-за похолодания, то будет работать график: 3 часа электроэнергия есть, а 6 часов нет. Разработанные нами графики уже сегодня позволяют жителям Одесской области планировать свою жизнь", - сообщил Григорьев.

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Электроэнергия