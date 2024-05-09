Ситуация на фронте сегодня 9 мая

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 76 боевых столкновений. В общем, враг нанес 5 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Хреновка Черниговской области; Мирополье Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 3 атаки в районах населенных пунктов Новосадово, Торское Донецкой области и в районе Серебрянского лесничества в Луганской области.

Противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Лиман Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Ивановское, Ступочки и Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба, Спорное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 6 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богоявленка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 16 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Крынки, Тягинка, Качкаровка, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

Ситуация на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 средству противовоздушной обороны и 17 районам сосредоточения личного состава противника.