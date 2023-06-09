Ситуация на фронте сегодня 9 июня

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанных участках фронта произошло 43 боевых столкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Вражеские атаки

В эти сутки, ночью, Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, детализированная информация будет обнародована позже.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных, 2 из которых - по мирному городу Умань и 43 авиационных удара, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданских людей.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск. За прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Мирополье, Сенне и Севериновка Сумской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Атинское, Бессалевка, Мирополье, Грабовское, Большая Писаревка и Пономаренко Сумской области, а также Красное, Мороховец, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменке, Красному Первому, Новомлинску, Двуречной, Кисловке, Табаевке, Берестове Харьковской области и Новоселовской Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецкая Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Торецк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачные попытки наступления неподалеку от населенных пунктов Северное и Опросное. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тонечко, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Новополь Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области и Змиевка, Берислав, Казачье Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Берислав, Антоновка, Днепровское Херсонской области и города Херсона.

Во временно оккупированном Крыму, в частности, в Симферополе, наблюдается тенденция умалчивания местными СМИ факта уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС и последствий этой катастрофы. Известно, что местные оккупационные власти обеспокоены возможной паникой среди населения.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Было уничтожено 6 ударных и 4 разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 5 пунктов управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 8 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 2 важных объекта противника.

По состоянию на утро 8 июня было известно более 212 тысяч ликвидированных россиян. За предыдущие сутки ВСУ уничтожили 730 захватчиков.

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