Ситуация на фронте сегодня 8 февраля

В Украине на фронте в течение суток произошли 92 боевых столкновения. Враг активно штурмует Авдеевку и пытается захватить ряд других населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом враг нанес 51 ракетный и 80 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети.

Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины были уничтожены 11 ударных БпЛА.

Авиационным ударам подверглись: Яблоновка Сумской области; Табаевка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Горностаевка, Змиевка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении защитники отбили 3 атаки вблизи Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 8 атак оккупантов неподалеку Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак у Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражены 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действий.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складам боеприпасов противника.

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