Ситуация на фронте сегодня 7 марта

В Украине на фронте в течение суток произошло 92 боевых столкновения. Военные агрессора проводят штурмовые действия на трех направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом враг нанес 6 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Середина-Буда, Толстодубово, Волфино, Храповщина, Каменка Сумской области; Заречное, Нестерно, Красный Яр, Черное, Казачья Лопань, Табаевка Харьковской области; Ямполовка, Терны, Богдановка, Ступочки, Нью-Йорк, Покровск, Новобахмутовка, Очеретино, Нетайлово, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Красное, Малиновка, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении силами обороны отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 11 атак противника у населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг провел 16 атак в районах западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. За прошедшие сутки, противник совершил 1 безуспешное штурмовое действие.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 складу боеприпасов, и 4 артиллерийских средствах противника.

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