Ситуация на фронте сегодня 6 января

Российские захватчики совершили 18 безуспешных штурмовых действий на позиции украинских войск на левобережье Днепра и понесли потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 27 боевых столкновений.

В общем, враг нанес восемь ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах Александровки, Волчанска, Приколотного и Чугуновки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы, Елино, Поповка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Искрисковщина, Миропольское, Грабовское, Поповка, Пономаренки Сумской области; Красная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Бочковое, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Табаевки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и в районах населенных пунктов Терны и Спирное Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе Клещеевки. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки, где враг, при поддержке авиации, 5 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Старомайорское. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районах Роботино и южнее Новодаровки, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Пятихатки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Херсон, Александровка Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области.

Ситуация на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления, одному складу боеприпасов, одному артиллерийскому средству, одному РЛС ПВО и по одному ЗРК "Тор" противника.