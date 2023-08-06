Ситуация на фронте сегодня 6 августа

Атака врага

В течение суток враг нанес 30 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял более 30 населенных пунктов, в частности это Бучки, Гремяч Черниговской области; Бобылевка, Вишенки, Сварково, Тимофеевка, Павловка Сумской области и Одноробовка, Казачья Лопань, Огирцево, Варваровка, Хатнее в Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Каменка, Новомлинск, Западное, Петропавловка, и Купянск-Узловой Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного и Раздоловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Орехово-Васильевка, Марково, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Благодатное и Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Малой Токмачки, Роботино и Орехова. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Веселое, Малые Щербаки и Пятихатки Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Новоалександровка, Дудчаны, Змиевка, Токаревка, Херсон и Кизомыс Херсонской области.

Наступательные действия

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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