Ситуация на фронте сегодня 6 ноября

Украинские бойцы продолжают наступать на двух направлениях, отбили атаки россиян вблизи Авдеевки и уничтожили пункт управления оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 57 боевых столкновений. В общем враг нанес 10 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Старая Гута, Фотовиж, Волфино Сумской области; Окоп, Бударки, Гатище, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отбили 15 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Богдановки и Хромового Донецкой области, где наши защитники отбили 3 атаки.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Васильевка, Клещиевка, Андреевка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили 9 атак.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отражено 18 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 6 атак врага возле Красного, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Также вражеским артиллерийским обстрелам подверглась Зеленовка Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийские средства, пункт управления и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.