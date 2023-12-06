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Ситуация на фронте сегодня 6 декабря

Среда 06 декабря 2023 20:42
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Ситуация на фронте сегодня 6 декабря Фото: Генштаб ВСУ рассказал об обстеновке на фронте 6 декабря (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На фронте в Украине в течение этих суток произошло 83 боевых столкновения. Силы обороны и дальше удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области, и наносят российским оккупантам потери.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на возведение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Атаки противника

Российские захватчики в течение суток нанесли 2 ракетных и 71 авиационный удар, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге страны остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационный удар в районе Красный Хутор Черниговской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 40 населенных пунктов, среди них Плохов, Михальчина Слобода Черниговской области; Чуйковка, Прогресс, Барановка Сумской области; Землянки, Круглое, Охримовка, Бочково Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 6 атак врага в районе Синьковки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Ивановки, Песчаного Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Фиголовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 6 атак врага, который при поддержке авиации пытался вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей в районах Тернов, Веселого, Раздольевки Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Ивановского, Клещиевки и Ступочек Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 29 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Александрополь Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 13 атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Парасковеевка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении защитниками была отбита атака врага в районе Новодонецкого Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 5 атак противника, в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Волшебное, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись город Херсон и Велетенское Николаевской области.

Наступление бойцов ВСУ

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

Потери оккупантов

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 по пункту управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск ВСУ были нанесены поражения по 1 вертолету, 1 зенитно-ракетному комплексу, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов и 2 артиллерийским средствам противника.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов в широкомасштабной войне в Украине на утро 6 декабря в живой силе уже составили 335 110 военных.

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