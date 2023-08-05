Ситуация на фронте сегодня 5 августа

Атаки врага

В течение суток по состоянию на 18.00 враг нанес один ракетный и 48 авиационных ударов, совершил восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

В течение суток состоялось 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Одноробовки, Стрелечьей и Гатища Харьковской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности это Гремяч, Веселое Черниговской области; Волфино, Павловка, Сосновка Сумской области и Верхняя Писаревка, Гатище и Варваровка в Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Крохмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголевка, Двуречная, Западное, Купянск, Петропавловка и Подолы Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары возле Невского и Белогоровки Луганской области и Торского, Серебрянки, Дубравы и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны струят противника в районе Курдюмовки Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Хромового, Клещеевки, Ступочек, Дилиевки, Александро-Шультино и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Орехово-Васильевка, Миньковка, Новомарково, Марково, Богдановка и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационные удары в районе Новокалиново Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Красногоровка, Марьинка, Победа, Гергиевка, Елизаветовка и Курахово Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского. Нанес авиационные удары в районах Павловки, Золотой Нивы и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное в Запорожье.

На Запорожском направлении враг, осуществляя авиационные удары, вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области. Противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Ровнополь, Новодаровка, Темировка, Ольговское, Чаривне, Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Дудчаны, Змиевка, Велетенское, Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступательные действия

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, пять складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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