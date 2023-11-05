Ситуация на фронте сегодня 5 ноября

Российские захватчики четыре раза безуспешно пытались восстановить утраченное положение вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток состоялось 44 боевых столкновений. В общем враг нанес два ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Также российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив одну управляемую авиационную ракету Х-59 и одну управляемую ракету Х-31П. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена ракета Х-59.

Разрушениям и повреждениям подверглись инфраструктурный объект, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Есть раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Басовка, Мирополье, Искрисковщина, Грабовское Сумской области; Плетеневка, Нестерное, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где украинские воины отбили пять атак. Также противник нанес авиационный удар возле Надежды Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Спирного, Веселого Донецкой области. Также от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Торское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг четыре раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Вел безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области, где наши защитники отбили еще 5 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Хромовое, Клещеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили шесть атак. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Авдеевка и Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отражено 17 атак. Нанес авиационный удар неподалеку Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Георгиевка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия северо-западнее Вербово, Роботино, севернее Нестерянок, Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Красное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области и Марганец Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Львовское, Тягинка Херсонской области. Также вражеским артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено четыре разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийские средства и четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.