Ситуация на фронте сегодня 5 марта

Российские обстрелы

В течение суток произошло 76 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Середина-Буда, Дружба и Осоевка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Клюсы, Блешня, Гремяч Черниговской области; Бачевск, Покровка, Басовка Сумской области; Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Новоегоровка Луганской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Западное, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 1 атаку противника в районе населенного пункта Белая Гора Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Богдановка, Курдюмовка и Дружба Донецкой области.

Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Нью-Йорк, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 22 атаки врага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Семеновка и Орловка. Противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Семеновка.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Бердычи, Первомайское и Орловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 34 раза пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Угледар.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Константиновка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг совершил 5 безуспешных атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Роботино. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малиновка и Малая Токмачка.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Гуляйпольское, Новодаровка, Ровнополь Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Приднепровском (Херсонском) направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Антоновка, Велетенское, Тягинка, Ивановка, Змиевка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Несмотря на значительные потери, не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия.

Потери врага

Этой ночью, в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины, поражен российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" с экипажем на борту. Проверяется информация о пребывании на борту корабельного транспортно-боевого вертолета Ка-29.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 1 зенитному ракетному комплексу "Бук-М1" и 1 радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".