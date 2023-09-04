Ситуация на фронте сегодня 4 сентября

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Вражеские атаки

В течение суток враг нанес 5 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - сказано в сообщении.

Украинцев предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории страны остается высокой.

В течение суток состоялось 22 боевых столкновения.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Прогресс Черниговской области, Новая Гута, Ромашково, Бугор, Малушино Сумской области и Уды, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Огирцево, Терновая Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударков Харьковской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголевка, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполовки и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Роздоловка, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Клещеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Новокалиново, Керамик, Авдеевку, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Острое, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Шахтерское, Новоукраинка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Роботино, Степногорска Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Тягинки и Молодежного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглась Бургунка Херсонской области.

Вражеские потери

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника.