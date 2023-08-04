Ситуация на фронте сегодня 4 августа

Вооруженные силы Украины ведут наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Воины закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Российские обстрелы

"В течение суток враг нанес 39 авиационных ударов (применив 2 ударных дрона "Shahed-136/131", все были уничтожены) и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - пишет пресс-служба.

В течение суток состоялось 30 боевых столкновений.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Волфино и Константиновка Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Хреновка, Блешня и Янжуловка Черниговской области; Казачье, Бояро-Лежачи, Кондратовка Сумской области и Гатище, Волчанск, Бочково в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Кучеровка и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник обстрелял населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении, наши защитники удерживают противника в районах Клещеевка и Курдюмовка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Григорьевка, Марково и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Галициновка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Враг нанес авиационные удары в районе Красногоровки. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Красногоровка, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковиевка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Благодатного. Нанес авиационные удары в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Благодатное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой области; Старомайорское, Левадное Запорожской области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новопокровка. Нанес авиационные удары в районе Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Качкаровка, Республиканец, Змиевка, Берислав, Молодежное и Херсон Херсонской области; Очаков Николаевской области.

Потери врага

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - отмечает Генштаб.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.