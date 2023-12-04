Ситуация на фронте сегодня 4 декабря

Атаки россиян

Враг нанес пять ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и 10 БПЛА типа Shahed-136/131, шесть вражеских дронов и управляемую ракету Х-59 уничтожены.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 61 боевое столкновение.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Прогресс, Сергеевское Черниговской области; Атинское, Миропольское, Грабовское, Порозок, Поповка Сумской области; Красная Заря, Плетеневка, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное Харьковской области и Новоегоровка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области, отбили 8 атак врага, который при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спирное, Выемка Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области отражено девять атак противника. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Васильевка, Марково, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области отбили 15 атак врага, который безуспешно, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Степное, Карловка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, который в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, при поддержке авиации, совершил 14 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Парасковиевка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны в районе Работино Запорожской области отбили все атаки противника, который пытался восстановить утраченное положение. Враг нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Каменского Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Железнодорожное, Роботино, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты, как Инженерное, Антоновка, Днепровское, Новодмитровка Херсонской области и город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два по зенитно-ракетным комплексам и семи артиллерийским средствам противника.