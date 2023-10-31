Ситуация на фронте сегодня 31 октября

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В течение суток произошло 59 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

В общем враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Также, сегодня российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 баллистические ракеты Искандер-М и зенитные управляемые ракеты С-400 по гражданской инфраструктуре. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Гремяч, Карповичи, Блешня Черниговской области; Середина-Буда, Ободы, Покровка, Поповка Сумской области; Уды, Ветеринарное, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надежды Луганской области. Здесь наши воины отбили более 10 атак. Противник нанес авиационные удары в районах Песчаного, Новосергиевки и Чернещины Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 15 населенных пунктов, среди них Каменка, Двуречная, Синьковка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Верхнекаменского и Спирного Донецкой области. Также от артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В то же время противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клищеевка, Андреевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области. В общем Силы обороны отбили 15 атак захватчиков на этом направлении. Также противник нанес авиационный удар в районе Ласточкино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отбили около 20 атак. Также противник нанес авиационный удар вблизи Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Антоновка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Полтавка, Гуляйполе, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Ивановка, Казацкое, Садовое, Тягинка, Львовское Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Велетенское, Понятовка Херсонской области и Дмитровка, Яселка Николаевской области.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника и еще 1 - по пункту управления. Кроме того силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 ударных БпЛА противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 радиолокационные станции, 8 артиллерийских средств, а также район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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