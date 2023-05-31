Ситуация на фронте сегодня 31 мая

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 22 вражеских атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Атаки врага

За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, применив ударные БпЛА “Shahed”. Почти все дроны были уничтожены нашими защитниками. Однако есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 64 авиационных и 1 ракетный удар, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник предпринял неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области. Также нанес авиационный удар в районе села Уды. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Карповичи, Янжуловка, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Атинское, Угроиды, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Котляровки Харьковской и Стельмаховки Луганской областей. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия к югу от Кузьминого, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области и Спорному - Донецкой.

На Бахмутском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Веселого и ракетного - в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Ивановское, Белая Гора, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия по направлению к Северному, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка. В то же время, противник нанес авиационный удар в пределах населенного пункта Марьинка, артиллерийские обстрелы получили Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Пречистовки и Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Садовое, Камышаны, Кизомыс Херсонской области, Херсон, а также город Очаков Николаевской области.

Ситуация на оккупированных территориях

Во временно оккупированной Ялте АР Крым российские оккупационные власти незаконно отбирают недвижимое имущество у граждан Украины, которые за период оккупации полуострова не приняли российское гражданство. В такие дома заселяются военнослужащие российских оккупационных войск.

Захватчики продолжают насаждать российское гражданство населению разными способами. В частности, в Станице Луганской работников одного из бюджетных учреждений предупредили, что в июне заработную плату смогут получить только те, кто переоформился в российском банке.

Потери россиян

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по его зенитно-ракетному комплексу.

За прошедшие сутки нашими защитниками были уничтожены 32 ударных БпЛА типа "Shahed".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 3 состава горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Также за последние сутки ВСУ уничтожили 410 россиян, общее количество потерь противника составляет 207 440 военных.

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