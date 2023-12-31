Ситуация на фронте сегодня 31 декабря

Российские захватчики совершили девять безуспешных штурмов на позиции украинских военных на левобережье Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток состоялось 42 боевых столкновения. В общем враг нанес 12 ракетных и 58 авиационных ударов, в том числе ударными дронами типа Shahed-136/131, совершил 48 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Хреновка Черниговской области; Улица, Сварково, Стукаловка, Басовка, Высокое, Поповка Сумской области; Ветеринарное, Казачья Лопань, Огирцево, Волчанск, Бударки, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак оккупантов возле Синьковки Харьковской области. Также противник нанес авиационный удар в районе Ивановки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Макеевки Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Григорьевки, Резниковки, Звановки, Спирного Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 7 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага в неподалеку Авдеевки и еще 9 атак в районе Первомайского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили атаку врага вблизи Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Урожайное, Макаровка, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области. Здесь отбито 4 атаки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Садовое, Антоновка и Херсон Херсон Херсонской области. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Красный Маяк Херсонской области.

Наступление ВСУ

Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления противника.