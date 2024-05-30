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Ситуация на фронте сегодня 30 мая

Фото: ситуация на фронте сегодня 30 мая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские бойцы сосредотачивают усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах. С начала суток, 30 мая, уже зафиксировано 28 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отмечает Генштаб, враг совершил 534 обстрела по позициям наших бойцов, а также населенных пунктах из различных типов оружия. 

Ситуация на направлениях 

На Харьковском направлении отбита атака от Мурома на Старицу. Враг перебрасывает на направление дополнительные силы. 

На Купянском направлении наши бойцы отбили атаку россиян в районе Степной Новоселовки. Продолжается бой вблизи Петропавловки.

На Лиманском направлении продолжается бой в Серебрянском лесу.

На Северском направлении россияне совершили шесть попыток прорвать наши оборонительные рубежи. Силы обороны отбили атаку россиян в районе Белогоровки. Продолжается отражение пяти штурмовых действий противника вблизи Раздоловки.

На Краматорском направлении бойцы отбили атаку в районе Клищеевки. Еще два боя продолжаются на локациях микрорайон Новый и Калиновка.

На Торецком направлении враг активизировался. Сейчас продолжается боестолкновение вблизи Курдюмовки. 

На Покровском направлении наши защитники отбили две атаки россиян у населенного пункта Сокол. 

На Кураховском направлении состоялось семь боестолкновений. Отбито пять вражеских атак в районах Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Ситуация под контролем Сил обороны. В дальнейшем продолжаются бои вблизи Красногоровки и Уманского.

На Времовском направлении продолжается бой в районе населенного пункта Старомайорское. 

На Ореховском направлении продолжается бой вблизи Малых Щербаков. 

Наступление России 

С 10 мая российские террористы пытаются прорвать оборону наших бойцов на севере Харьковской области. Как рассказывал председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, враг планировал за несколько дней "взять" Волчанск и за пять дней дойти до Харькова. 

По словам президента Владимира Зеленского, потери на направлении составляют 8 к 1 не в пользу врага.

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