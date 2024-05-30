Ситуация на фронте сегодня 30 мая

Украинские бойцы сосредотачивают усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах. С начала суток, 30 мая, уже зафиксировано 28 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как отмечает Генштаб, враг совершил 534 обстрела по позициям наших бойцов, а также населенных пунктах из различных типов оружия.
На Харьковском направлении отбита атака от Мурома на Старицу. Враг перебрасывает на направление дополнительные силы.
На Купянском направлении наши бойцы отбили атаку россиян в районе Степной Новоселовки. Продолжается бой вблизи Петропавловки.
На Лиманском направлении продолжается бой в Серебрянском лесу.
На Северском направлении россияне совершили шесть попыток прорвать наши оборонительные рубежи. Силы обороны отбили атаку россиян в районе Белогоровки. Продолжается отражение пяти штурмовых действий противника вблизи Раздоловки.
На Краматорском направлении бойцы отбили атаку в районе Клищеевки. Еще два боя продолжаются на локациях микрорайон Новый и Калиновка.
На Торецком направлении враг активизировался. Сейчас продолжается боестолкновение вблизи Курдюмовки.
На Покровском направлении наши защитники отбили две атаки россиян у населенного пункта Сокол.
На Кураховском направлении состоялось семь боестолкновений. Отбито пять вражеских атак в районах Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Ситуация под контролем Сил обороны. В дальнейшем продолжаются бои вблизи Красногоровки и Уманского.
На Времовском направлении продолжается бой в районе населенного пункта Старомайорское.
На Ореховском направлении продолжается бой вблизи Малых Щербаков.
С 10 мая российские террористы пытаются прорвать оборону наших бойцов на севере Харьковской области. Как рассказывал председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, враг планировал за несколько дней "взять" Волчанск и за пять дней дойти до Харькова.
По словам президента Владимира Зеленского, потери на направлении составляют 8 к 1 не в пользу врага.
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