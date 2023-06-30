Ситуация на фронте 30 июня

Российские обстрелы

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 4 зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и 13 иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" по военным и инфраструктурным объектам в Запорожской области.

Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 10 из 13 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

В общем, в течение суток противник нанес 8 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненые мирные люди, повреждено более 20 гражданских жилых домов и учебно-воспитательный комплекс. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 18 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Среди них Красные Лозы Черниговской области; Барановка и Свобода Сумской области; Уды, Гатище, Огирцево и Двуречанское Харьковской области.

На Купянском направлении совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Путниково, Фиголевка, Двуречная, Масютовка, Купянск и Кисловка в Харьковской области.

На Лиманском направлении нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного и Раздоловки в Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Раздоловка, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении совершил безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Нью-Йорка в Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Константиновка, Клещеевка, Белая Гора, Дилиевка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

Среди них Очеретино, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время, враг нанес авиационный удар в районе этого города.

Осуществил артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности, это Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатное и Золотая Нива Донецкой области.

Осуществил обстрелы около 15 населенных пунктов, в частности, Парасковиевку, Благодатное, Угледар, Новоукраинку, Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них Новодаровка, Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Дудчаны, Антоновка, Херсон, Степановка, Днепровское Херсонской области.

Происшествия

Российские оккупационные войска продолжают убивать друг друга на поле боя. Так, в населенном пункте Сергеевка Херсонской области, после проведения очередной ротации на позициях, с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа подорвалось до 10 военнослужащих противника на минах, которые установлены предыдущей ротацией.

В то же время, российские оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

В населенном пункте Новопсков Луганской области российские военнослужащие загрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 - по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ оккупантов.