Ситуация на фронте сегодня 3 сентября

Атаки россиян

В течение суток враг нанес два ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Военные предупреждают, что вероятность ракетных и авиационных ударов на всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Чугуновки Харьковской области. Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли более 30 населенных пунктов, это, в частности, Хринивка, Карповичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области, Зноб-Трубчевская, Кисла Дубина, Кондратовка, Водолаги, Запсилья, Турья Сумской области и Верхняя Писаревка, Охримовка, Бударки, Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении российская авиация ударила в районе Мясожаровки Луганской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Каменка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты пытались безуспешно наступать в районе Новоегоровки Луганской области. Нанесли авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области.

Россияне из артиллерии обстреляли более 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Григоровка, Северск, Звановка, Спорное, Федоровка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты из артиллерии атаковали более 20 населенных пунктов, среди них Миньковка, Богдановка, Бахмут, Красное, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Хромово, Ивановского, Ступочков и Белой Горы Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Северного Донецкой области. Враг обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в том числе Невельское, Северное, Новоалександровку, Керамик, Бердичи Донецкой области.

На Марьинском направлении захватчики пытались безуспешно наступать в районе южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Нанесли артиллерийские обстрелы по более чем 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Острое, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Обстрелял из артиллерии Угледар, Новоукраинку, Шахтерское, Золотую Ниву, Урожайное и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Ольговское, Чаривне, Павловка, Каменское, Плавни Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении российская авиация ударила в районах Одрадокаменки и Ольговки Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Саблуковка, Одрадокаменка, Львово, Никольское, Ромашково и Велитенское Херсонской области.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери россиян

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки ударили по 6 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожили 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 склада боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

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