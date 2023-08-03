Ситуация на фронте сегодня 3 августа

Атаки врага

В течение суток РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed-136/131 по Украине. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, все 15 вражеских "шахедов" были уничтожены.

Также враг нанес один ракетный, 47 авиационных ударов и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

В течение суток состоялось около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Ветеринарного, Харькова, Веселого Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности это Карповичи и Тимоновичи Черниговской области; Бачевск, Вишенки, Волфино, Кондратовка, Покровка Сумской области и Уды, Терновая, Плетеновка, Охримовка, Ольховатка в Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Западное, Петропавловка и Подолы Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты - Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Часов Яр, Ивановское и Дружба. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Роздоловка, Марково, Богдановка, Ивановское, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Осуществил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Степное, Ласточкино, Авдеевка и Первомайское.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Марьинки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Макаровки и села Ровнополь. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись Временка, Ровнополь, Новоселки Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области. Противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Красное, Чаривне, Щербаки, Павловка, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Осокоровка, Качкаровка, Новоберислав, Казацкое, Херсон и Первомайское Херсонской области, Дмитровка и Очаков Николаевской области.

Контрнаступательные действия

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, одну радиолокационную станцию, один пункт управления, один район сосредоточения вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, три склада боеприпасов врага.